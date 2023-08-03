Мужчина покусал за ноги российских полицейских и получил четыре года колонии

В Петербурге осудили мужчину, ударившего ножом прохожего и покусавшего силовиков

В Санкт-Петербурге суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, ударившего ножом прохожего и покусавшего полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе города.

Шохрух Рустамов признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») и части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, вечером 13 ноября 2022 года пьяный фигурант устроил скандал с незнакомцами у магазина. Одного из оппонентов он ранил ножом. На место инцидента приехали силовики. Тогда осужденный набросился на них: одного ударил в глаз, а еще двоих покусал за ноги.