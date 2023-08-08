Четверо мужчин привязали себя к рулю грузового корабля и пересекли на нем океан

Четверо нигерийцев тайком пересекли Атлантический океан на руле грузового судна

Четверо мужчин из Нигерии пересекли Атлантический океан, сидя на судовом руле. Об этом сообщает издание The Guardian.

Руль длиной несколько метров, на котором едва хватало места для четырех человек, располагался под кормой грузового судна. Чтобы не упасть в воду, нигерийцы обернули его сетью, накинули ее на себя и дополнительно привязали себя к ней веревками. Из-за тесноты, неудобства и гула двигателей они почти не спали.

Если бы нас поймали члены экипажа, они вполне могли сбросить нас в воду, поэтому мы старались сидеть очень тихо и бесшумно Роман Эбимене Фрайдэй беженец

Нигерийцы рассчитывали тайком добраться до Европы, однако по ошибке выбрали корабль, идущий в Южную Америку. В результате путешествие оказалось куда более долгим, чем они рассчитывали. В общей сложности они преодолели 5,6 тысячи километров.

На десятый день у путешественников закончились еда и вода. Жажда вынуждала их пить соленую океанскую воду, которая попадала на руль. Спустя четыре дня судно прибыло в порт Витория на юго-востоке Бразилии. Там мужчин заметили и сняли с руля сотрудники полиции.

Один из мигрантов, 35-летний Роман Эбимене Фрайдэй, рассказал, что дважды пытался покинуть Нигерию. Первая попытка сорвалась, но в конце июня он предпринял вторую. Когда знакомый рыбак подвез его к корме судна Ken Wave с либерийским флагом, он с удивлением обнаружил, что на руле уже сидят три человека. Фрайдэй всю дорогу опасался, что незнакомцы сбросят его в воду.

Его невольный спутник, 38-летний священник Сэнкгод Опемипо Мэттью Ее из нигерийского штата Лагос, утверждает, что тоже провел двухнедельное плавание в страхе, но по другой причине. Руль, на котором сидел он и его товарищи, сильно трясся и вибрировал.

Он рассказал журналистам, что бежал из Нигерии, потому что его арахисовую ферму разрушили наводнения. Он остался без дома и средств к существованию и решил попытать счастья в другой стране. Теперь он надеется, что сможет перевести в Бразилию своих родных.

Фрайдэй также сообщил, что молится о том, чтобы Бразилия приняла его. Двое других нигерийцев не захотели оставаться в Южной Америке и с помощью властей уже вернулись на родину.

Ранее сообщалось, что в Канаде трое человек шесть часов провели во льдах после того, как подстреленный ими морж опрокинул лодку и выбросил их в воду. Канадцы ждали спасения при температуре минус 20 градусов Цельсия.