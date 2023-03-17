Охотники шесть часов провели во льдах из-за опрокинувшего лодку моржа и спаслись

CBC: трое охотников шесть часов провели в ледяной воде из-за перевернувшего лодку моржа

Трое охотников из канадской территории Нунавут шесть часов провели во льдах после того, как подстреленный ими морж опрокинул лодку и выбросил их в воду. О том, как они спаслись, сообщает CBC.

Инуиты Джоуи Сарпинак, Сэнди Кунук и 15-летний Джон Кирк Мамагоалик поплыли на небольшой лодке к кромке льда, заметили моржа и выстрелили в него. После выстрела животное исчезло под водой, а затем снова появилось на поверхности. Кунук сделал еще два выстрела, и морж опять ушел под воду. Сарпинак приготовил гарпун, чтобы убедиться, что они не потеряют животное, если оно утонет.

Неожиданно раненый морж появился вновь позади лодки и начал забираться на борт. Огромное животное опрокинуло небольшое плавсредство, отправив охотников в ледяную воду. Сарпинаку удалось схватиться за борт перевернутой лодки и забраться на нее. После этого он вытащил двух других охотников из воды.

Канадцы подали сигнал бедствия и несколько часов ждали спасения при температуре минус 20 градусов Цельсия. «Когда долго мерзнешь, перестаешь чувствовать холод. Мы даже перестали дрожать», — рассказал Сарпинак. Спасатели получили сигнал, но охотникам пришлось ждать спасения шесть часов из-за сильного течения и движения льда. Когда после заката лед затвердел, они смогли переползти по нему до безопасной зоны.

По пути к мужчинам один из спасателей-добровольцев получил травму. В конечном итоге охотников спасли. Их доставили на обследование в местную больницу. В результате произошедшего никто из них не пострадал.

Местные жители устроили праздничный ужин в честь успешного спасения охотников. Те в свою очередь поблагодарили местное сообщество и добровольцев, которые спасли им жизнь.

Ранее сообщалось, что 43-летний рыбак из Бразилии упал с борта рыболовного судна, провел двое суток в открытом океане и был спасен. Он не поддался панике, снял с себя сковывавшую движения одежду и стал плыть по течению Атлантического океана.

