Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

Restate: самая дорогая квартира в России стоит 3,25 миллиарда рублей

Самая дорогая квартира в России расположена в Пресненском районе Москвы и стоит 3,25 миллиарда рублей. Речь идет о пентхаусе площадью почти тысяча квадратных метров — по 3,4 миллиона рублей за «квадрат», следует из данных Федеральной базы недвижимости Restate.ru, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

У названного объекта недвижимости есть два парадных и два дополнительных входа, а также персональная смотровая площадка. Стоимость одного квадратного метра пентхауса сопоставима со средней ценой однокомнатной квартиры в Подмосковье. К квартире также прилагаются четыре места в паркинге, а в самом доме имеются бассейн, банный комплекс, сигарная комната и помещение для хранения шуб.

Один из самых дорогих объектов также находится в Санкт-Петербурге. Речь идет о семикомнатном пентхаусе стоимостью миллиард рублей, расположенном в жилом комплексе «Леонтьевский мыс». В этом объекте недвижимости предусмотрены двухуровневая терраса площадью более 700 квадратных метров, десять санузлов, парковочный бокс для лимузина, а также отдельный лифт.

В целом цены на недвижимость в Москве начинаются от полутора миллиона рублей, по этой стоимости можно приобрести доли в комнатах. В относительно бюджетном ценовом диапазоне также предлагаются нежилые помещения, расположенные в цокольных этажах. Стоимость подобных объектов недвижимости начинается от двух миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге цены на недвижимость начинаются от 1,65 миллиона рублей, за эти деньги предлагается деревянный дом в поселке Песочное. Чуть дороже стоит девятиметровая студия в Автово, а комната в коммунальной квартире обойдется не ниже 1,8 миллиона рублей.

Ранее стоимость премиального жилья в столице раскрыли в агентстве Intermark Real Estate. Согласно данным аналитиков, самую дорогую квартиру в Москве можно было приобрести за семь миллиардов рублей. Однако подобное предложение находилось в закрытых продажах и доступно только через ограниченный пул агентств недвижимости.