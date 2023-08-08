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10:43, 8 августа 2023Бывший СССР

Власти Грузии заявили об ответственности Саакашвили за войну 2008 года

Премьер Грузии Гарибашвили: Саакашвили несет ответственность за войну 2008 года

Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Правительство бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили несет ответственность за то, что не избежало войны в Южной Осетии в 2008 году. Такое мнение выразил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

«Естественно, эта (…) война произошла во время прежних властей. Прежние власти не сделали ничего, чтобы наша страна избежала этой войны», — сказал он.

По мнению премьера, действия Саакашвили в ходе произошедшего позорны. Отвечая на вопрос, почему прежние власти виноваты, Гарибашвили заявил, что обладает большим количеством информации по этому поводу, но не может обнародовать ее, так как заботится об имидже Грузии.

В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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    Кристина Есикова
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