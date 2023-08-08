Сбер последним среди банков поднял ставку по ипотеке

Сбер в числе последних банков поднял ставку по ипотеке после повышения ставки ЦБ

Сбербанк отказался от удержания ставки по ипотеке, став последним среди крупнейших кредитных учреждений, отреагировавших таким образом на повышение ключевой ставки Центробанка (ЦБ). О принятом решении сообщается на сайте банка.

Представители банка подчеркнули, что кредитное учреждение дольше всех на рынке удерживало ставки по ипотеке на неизменном уровне, однако внешний фактор вынуждает пересмотреть эту позицию по данному вопросу. «Текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам», — указали в пресс-службе, добавив, что банк заботится о том, чтобы приобретение жилья оставалось доступным для соотечественников.

Из заявления следует, что по программам с господдержкой, которые составляют более половины всех выдач Сбера, ставки останутся неизменными. Кроме того, с 4 августа банк снизил ставку по трем льготным программам от застройщиков в рамках субсидирования. «По программе "Господдержка" минимальная процентная ставка составляет 6 процентов, по "Семейной ипотеке" — 4 процента, по "Ипотеке для IT" — 3 процента», — уточнили в пресс-службе.

Согласно заявлению банка, с 9 августа планируется увеличить кредитные лимиты по программам господдержки в Сбере, это позволит расширить выбор недвижимости для покупателей.

Для клиентов банка еще одним бонусом является акция, которая действует до сентября 2023 года: до 30 сентября 2023 года клиенты банка получат до четырех процентов от ежемесячного платежа по ипотеке бонусами СберСпасибо, а также скидку в размере 3 процентов на новостройки на сервисе поиска жилья Домклик. Это, утверждают в пресс-службе, позволит компенсировать вынужденную коррекцию базовых ставок.

Ранее сообщалось, что Банк России ухудшил прогноз по инфляции. Пересмотр связан с тем, что в том числе на фоне резкого ослабления рубля в последние месяцы рост цен в России ускорился, и текущие темпы инфляции уже превысили четыре процента в пересчете на год. При этом, в отличие от предыдущих кварталов, ускорялся рост стоимости не только услуг, но и товаров, подчеркивает ЦБ.