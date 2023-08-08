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08:00, 8 августа 2023Россия

В России призвали снизить максимальную скорость самокатов

Депутат Гусев призвал снизить максимальную скорость электросамокатов до 10 км/ч

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Водители электросамокатов должны ездить по тротуарам со скоростью не более 10 километров в час, эта мера поможет снизить аварийность этого вида транспорта. Такое предложение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев.

«Люди в основном в центре ездят на электросамокатах, они ездят там, где неохота идти пешком. В центре везде есть велосипедные дорожки, по ним можно ездить. В случае, если велодорожек нет, нужно ограничить скорость 10 километров в час», — сказал он.

Там, где есть велосипедные дорожки, они могут ездить на них, а если они ездят по тротуарам, то нужно ограничить их скорость 10 километрами в час, и тогда у нас сразу будет порядок

Дмитрий Гусевдепутат Госдумы

Депутат также заявил, что водителям электросамокатов стоит выдавать права по аналогии с автомобилями и скутерами. По его мнению, делать это можно с 14 лет.

«Против всех ограничений борются владельцы бизнесов, связанных с электросамокатами. Но их бизнес не пострадает, потому что у нас есть каршеринг, где тоже есть права, страховка и так далее. И тем не менее каршеринг — это более серьезный бизнес, чем прокат самокатов, и он не страдает от всех этих правил. И здесь никто не пострадает, будет только лучше и спокойнее людям», — заключил парламентарий.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил о подготовке законопроекта, в соответствии с которым вождение вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде будет караться штрафом в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, предполагается наказание за невыполнение лицом требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По словам Шейкина, проект планируется внести в Госдуму осенью. КоАП предлагается дополнить новой статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».

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    Кирилл Садовский
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