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18:01, 8 августа 2023Силовые структуры

Открывшую бордель с пятью девушками российскую семейную пару задержали

В Хакасии задержали семейную пару, открывшую бордель и угрожавшую сотрудницам

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Хакасии полицейские задержали семейную пару, которая организовала бордель с пятью девушками и несколькими водителями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

38-летнюю жительницу Абакана и ее 30-летнего сожителя подозревают в организации занятия проституцией. По версии полицейских, пара наняла девушек 18-25 лет из Хакасии и Красноярского края и через интернет предлагала их интимные услуги жителям региона. Для встреч арендовывались квартиры и сауны.

При этом подозреваемые ввели для вовлеченных в проституцию строгие правила и штрафы за их нарушение, а также оказывали на девушек психологическое давление. Когда одна из них отказалась работать и попыталась уволиться, пара разыскала ее, отобрала паспорт и заставила продолжать оказывать интимные услуги. Известно, что подозреваемый ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело.

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    Илона Палей
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