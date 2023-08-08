Открывшую бордель с пятью девушками российскую семейную пару задержали

В Хакасии задержали семейную пару, открывшую бордель и угрожавшую сотрудницам

В Хакасии полицейские задержали семейную пару, которая организовала бордель с пятью девушками и несколькими водителями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

38-летнюю жительницу Абакана и ее 30-летнего сожителя подозревают в организации занятия проституцией. По версии полицейских, пара наняла девушек 18-25 лет из Хакасии и Красноярского края и через интернет предлагала их интимные услуги жителям региона. Для встреч арендовывались квартиры и сауны.

При этом подозреваемые ввели для вовлеченных в проституцию строгие правила и штрафы за их нарушение, а также оказывали на девушек психологическое давление. Когда одна из них отказалась работать и попыталась уволиться, пара разыскала ее, отобрала паспорт и заставила продолжать оказывать интимные услуги. Известно, что подозреваемый ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело.