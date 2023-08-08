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20:50, 8 августа 2023Мир

Президент Сербии сделал предупреждение Украине

Президент Сербии Вучич: Украина все потеряет, если признает независимость Косова
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Украина моментально лишится всякой иностранной поддержки, если признает независимость Косова. С таким предупреждением на пресс-конференции выступил президент Сербии Александар Вучич. Его цитирует РИА Новости.

«Представьте, если Украина признает независимость Косово. В один день она потеряет все что было у нее в руках — уровень политического доверия, она в один день все потеряет», — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, после такого шага украинские власти больше не смогли бы говорить, что придерживаются международного права. «Украина — дружественная нам страна, у нас никогда не было конфликтов или проблем с Украиной, надеюсь, что и не будет», — добавил президент.

Ранее Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш коллективного Запада, в том числе и НАТО. Он выразил беспокойство по поводу текущего направления конфликта, а также высказал мнение, что в определенный момент могут прорваться какие-то рубежи, что приведет к катастрофе со стороны России или Украины.

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    Алевтина Запольская
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