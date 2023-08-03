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21:31, 3 августа 2023Мир

Вучич пожаловался на давление на Сербию из-за Украины

Вучич заявил о давлении на Сербию и Республику Сербскую БиГ из-за Украины

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич пожаловался на растущее внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (БиГ) на фоне вооруженного конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, экономическая ситуация в условиях конфликта на Украине «при большом политическом давлении непростая». Вучич пообещал, что Белград окажет еще более значимую экономическую поддержку Республике Сербской, сколько сможет.

«Главный удар будет в том, чтобы показать, что РС БиГ не может выстоять, чтобы мы умоляли кого-то "великого" извне, идя на политические уступки», — заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг.

Ранее Александр Вучич заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш коллективного Запада, в том числе и НАТО. Он выразил беспокойство по поводу текущего направления конфликта, а также высказал мнение, что в определенный момент могут прорваться какие-то рубежи, что приведет к катастрофе со стороны России или Украины.

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    Марина Совина
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