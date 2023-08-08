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12:40, 8 августа 2023Ценности

Назван самый популярный бренд кроссовок в мире

Statista: Nike стал самым популярным брендом кроссовок в мире

Фото: Unsplash

Эксперты немецкой компании по исследованию рынка и потребительского поведения Statista назвали самые популярные бренды кроссовок в мире. Соответствующие данные появились на одноименном сайте.

Данный список возглавила продукция бренда Nike, доля которого на мировом рынке составила 18 процентов. На втором и седьмом местах также оказались принадлежащие Nike марки — Jordan (11 процентов) и Converse (4 процента), выяснили аналитики.

В то же время третью строку заняли кроссовки Adidas (9 процентов), а четвертую поделили между собой Skechers и Vans (по 7 процентов). Бренд Moonstar разместился на шестой позиции (5 процентов), а на седьмой вместе с Converse оказались изделия New Balance.

Отмечается, что в настоящее время рынок кроссовок оценивается в 75 миллиардов долларов. При этом ожидается, что к 2028 году годовой объем продаж достигнет почти 100 миллиардов долларов.

В июле эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную обувь во втором квартале 2023 года. По данным аналитиков, список возглавили желтые кроссовки бренда Onitsuka Tiger Mexico 66.

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    Алина Гостева
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