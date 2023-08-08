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06:43, 8 августа 2023Бывший СССР

Российские добровольцы отразили около 40 атак ВСУ у Соледара

Амиго: добровольцы России за два месяца отразили около 40 атак ВСУ у Соледара
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские добровольцы за два месяца отразили около 40 атак армии Киева в районе Соледара на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Амиго.

По его словам, атаки были отражены как с применением техники, так и живой силы. Другой боец отряда с позывным Тарзан уточнил, что попытки прорвать оборону на данном участке фронта под Соледаром Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят регулярно.

Ранее российский доброволец рассказал, что ВСУ начали терять силы из-за безуспешных попыток контратаковать российских бойцов в районе Соледара.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил такие действия ответными мерами Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Марина Совина
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