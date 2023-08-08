Россиянина обвинили в домогательстве к 11-летней падчерице

В Ставрополе 40-летнего отчима обвинили в домогательствах к 11-летней падчерице

В Ставрополе задержали 40-летнего отчима, домогавшегося 11-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с февраля по март 2018 года фигурант приставал к маленькой падчерице. Девочка молчала пять лет.

Когда действия фигуранта вскрылись, полицейские его задержали. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Якутии осудят 42-летнего рецидивиста, домогавшегося девятилетней девочки.