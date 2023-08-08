Ранее судимый россиянин домогался девятилетней девочки и попал под суд

В Якутии осудят 42-летнего рецидивиста, домогавшегося девятилетней девочки

В Якутии рассмотрят дело 42-летнего рецидивиста, домогавшегося девятилетней девочки и попавшего под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 мая фигурант с непогашенной судимостью за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего обманом завел в дом девочку и приставал к ней. Мужчина привлек внимание соседей, и они обратились в полицию. Отмечается, что с потерпевшей работает психолог.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего») УК РФ.

«С пострадавшей девочкой провели работу психологи, в том числе специалисты мобильной кризисной службы, целью которой стала минимизация последствий совершенного преступления», — добавили в СКР.