Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:09, 8 августа 2023Ценности

Россиянам раскрыли правильный способ стирки одеял

Специалист по уборке Гончарова посоветовала перед стиркой сложить одеяло в рулон

Фото: Matthew Tkocz / Unsplash

Автор блога «Любовь и лайфхаки. Полезные советы» Любовь Гончарова раскрыла россиянам правильный способ стирки одеял. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Прежде чем загрузить одеяло в машину, специалист по уборке посоветовала сложить его в рулон. В то же время она отметила, что пуховые одеяла необходимо стирать в режиме деликатной стирки и при температуре не выше 30 градусов.

После этого Гончарова заявила, что сушить эту постельную принадлежность нужно только на ровной поверхности. «Вниз можно положить полотенца, чтобы они впитали лишнюю влагу. Также стоит периодически переворачивать изделие и взбивать», — уточнила собеседница издания.

В июне основательница бренда постельных принадлежностей Piglet in Bed Джессика Хэнли раскрыла простые способы избавиться от желтых пятен на подушке. Людям, которые сильно потеют ночью, необходимо приобрести водонепроницаемые наволочки. По словам Хэнли, данное изделие предотвратит накопление бактерий и появление грибка и плесени.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Нуланд встретилась c мятежниками в Нигере. О чем замгоссекретаря США предупредила устроивших переворот военных?

    Врач дал совет безуспешно пытающимся похудеть людям

    Вернувшемуся с СВО россиянину за девять месяцев не присвоили ветеранский статус

    В Турции назвали неправдоподобными слухи о диверсии со взрывом в Дериндже

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Школьница родила во время экскурсии и выбросила младенца в мусорное ведро

    В России анонсировали переход на новую систему оплаты труда медиков

    При взрыве моторной лодки в российском городе пострадал подросток

    Медведев сравнил СВО с операцией по принуждению Грузии к миру

    В Москве пережили тропическую ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости