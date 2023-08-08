Россиянам раскрыли правильный способ стирки одеял

Специалист по уборке Гончарова посоветовала перед стиркой сложить одеяло в рулон

Автор блога «Любовь и лайфхаки. Полезные советы» Любовь Гончарова раскрыла россиянам правильный способ стирки одеял. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Прежде чем загрузить одеяло в машину, специалист по уборке посоветовала сложить его в рулон. В то же время она отметила, что пуховые одеяла необходимо стирать в режиме деликатной стирки и при температуре не выше 30 градусов.

После этого Гончарова заявила, что сушить эту постельную принадлежность нужно только на ровной поверхности. «Вниз можно положить полотенца, чтобы они впитали лишнюю влагу. Также стоит периодически переворачивать изделие и взбивать», — уточнила собеседница издания.

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