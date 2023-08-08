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12:23, 8 августа 2023Забота о себе

Кардиолог перечислил симптомы-предвестники скорого сердечного приступа

Кардиолог Ньюби: распознать приближение инфаркта можно по отекам и боли в ногах

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Приближение сердечного приступа можно распознать задолго до его наступления, если обращать внимание на некоторые тревожные признаки, в частности, на постоянные отеки и боли в ногах. Эти и некоторые другие симптомы-предвестники скорого инфаркта перечислил изданию Mirror кардиолог Центра передовых исследований Британского фонда сердца Дэвид Ньюби.

Классическим признаком сердечного приступа, как отметил врач, является боль в груди. Он рекомендовал срочно обратиться за медицинской помощью, если болевые ощущения сопровождаются плохим самочувствием, чувством тяжести, стеснения в груди. Однако, по словам Ньюби, первые симптомы сердечной недостаточности начинают появляться в конечностях. Так, поводом сделать кардиограмму должны послужить сильные отеки лодыжек, боли и судороги в икрах, как правило, усиливающиеся при ходьбе, и необъяснимая, отдающая в шею боль в левой руке.

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Также не стоит оставлять без внимания напоминающую несварение боль в желудке, продолжил кардиолог. Он объяснил, поскольку сердце, пищевод и желудок находятся в непосредственной близости друг от друга, поэтому жжение и давящие боли в них могут свидетельствовать об инфаркте, а не о проблемах с пищеварением.

Среди других признаков начавшихся проблем с сердцем Ньюби назвал постоянное чувство усталости, боли в челюсти и спине, ощущение удушья, ночную потливость. Если эти ощущения не проходят в течение длительного времени, человеку следует немедленно проверить здоровье, сообщил кардиолог.

Ранее кардиолог, терапевт Татьяна Романенко рассказала, как отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет. В этом помогут занятия физкультурой, отказ от курения и алкоголя, а также нормализация массы тела.

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    Наталья Обрядина
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