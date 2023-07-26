Кардиолог рассказала о возможности отсрочить развитие гипертонии

Кардиолог: отсрочить развитие гипертонии могут занятия физкультурой и отказ от курения

Кардиолог, терапевт Татьяна Романенко рассказала, что отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет могут занятия физкультурой, отказ от курения и алкоголя, а также нормализация массы тела. Об этом специалист рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, важно следить за своим давлением еще до появления проблем. Некоторые факторы риска артериальной гипертензии можно устранить, чтобы помешать развитию заболевания. Кардиолог напомнила, что факторами риска являются стресс, курение, сидячий образ жизни, алкоголь, а также наследственность.

«Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим — мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10–30 лет», — уточнила она.

Она также посоветовала обратиться ко врачу, если человек впервые зафиксировал повышенное давление. Первая стадия артериальной гипертонии — это давление 130–140 на 80–85, резюмировала Романенко.

Ранее российские врачи раскрыли россиянам способ борьбы с гипертонией без таблеток. Так, снизить давление помогает употребление продуктов, которые содержат витамин B3. Этот витамин улучшает процесс расширения сосудов, в результате чего артериальное давление не повышается. B3 в большом количестве содержится в арахисе, рисовых отрубях и дрожжах.

Кроме того, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые богатые микроэлементами, а также витаминами А и К продукты понижают давление. Так, для снижения давление нужно есть такие ягоды, как черноплодная рябина и калина, а также овощи: сельдерей, свеклу, помидоры.

