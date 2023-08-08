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19:39, 8 августа 2023Силовые структуры

Участников российской ОПГ приговорили к срокам до 23 лет за наркоторговлю

В Тульской области присяжные приговорили членов ОПГ к 11,9 и более годам колонии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тульской области суд приговорил восьмерых участников организованной преступной группировки (ОПГ) к лишению свободы на срок от 11 лет 9 месяцев до 23 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Их признали виновными в незаконном обороте наркотиков и легализации денег, полученных в результате сбыта запрещенных веществ. По версии следствия, на счету криминальной организации 94 эпизода тяжких и особо тяжких преступлений. После задержания обвиняемых из незаконного оборота изъяли свыше 12 килограммов наркотиков синтетического происхождения.

Волк сообщила, что участники ОПГ получали оптовые партии синтетических наркотиков, потом фасовали их и прятали в тайники на территории Тульской области. Они также торговали запрещенными веществами через интернет-магазины в Калужской, Рязанской и Тульской областях. Деньги от незаконного сбыта они легализовали путем переводов и покупки имущества на сумму более трех миллионов рублей.

28 июня на Ставрополье задержали 18 участников ОПГ по подозрению в 69 эпизодах сбыта наркотиков.

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    Варвара Митина
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