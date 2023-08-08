Российский турист сломал спину при падении со скалы и ждал помощи несколько дней

«Заповедное Прибайкалье»: россиянин упал со скалы и получил множество переломов

Российский турист, отправившийся в путешествие в составе организованной группы, упал со скалы и сломал спину. Он ждал помощи несколько дней, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на странице во «Вконтакте».

Уточняется, что мужчина сорвался с тропинки и катился по склону почти 150 метров. Он получил множество переломов и не мог подняться. Поскольку группа не была зарегистрирована в МЧС и не имела спутниковой связи, попутчикам пострадавшего пришлось пересечь охраняемую природную зону Тофаларского заказника и попросить помощи у его директора.

О случившемся оповестили спасателей. Они доставили путешественника в больницу с серьезной травмой грудной части позвоночника. «Регистрация в МЧС обязательна, это не сложная процедура, но она может стать судьбоносной», — прокомментировал произошедшее руководитель заказника Владимир Богатырь.

Ранее в Киндерлинской пещере Башкирии спасли туристку, которая сорвалась с шестиметровой высоты. Ее спасение длилось около семи часов. Установлено, что 23-летняя россиянка входила в группу из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС и не имела специального снаряжения для посещения пещеры.