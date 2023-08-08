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19:56, 8 августа 2023Силовые структуры

Суд оправдал двух обвинявшихся в экстремизме россиян

В Югорске суд оправдал двух последователей организации «Свидетели Иеговы»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Югорске районный суд оправдал двух последователей организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура запрашивала для одного из них девять лет колонии, а для второго — восемь с половиной. Дело в отношении них по статье о склонении и вербовке в деятельность экстремисткой организации возбудили в 2020 году. Мужчины свою вину не признавали.

В результате суд не нашел в их действиях состава преступления и дал фигурантам право на реабилитацию. Во время расследования мужчины находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, которую отменят после вступления приговора в законную силу.

Ранее в Ярославле суд вынес приговор четырем местным жителям, которые организовали ячейку «Свидетелей Иеговы» и участвовали в ней. При этом в 2021 году Верховный суд РФ разъяснил, что одно лишь участие «Свидетелей Иеговы» в религиозных обрядах не означает экстремизма.

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    Варвара Митина
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