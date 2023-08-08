В России поменяли систему контроля за алкоголем и табаком

Путин подписал указ о контроле табачной продукции Росалкогольрегулированием

Росалкогольрегулирование будет переименовано и наделено новыми функциями, в том числе связанными с контролем табачной продукции. Указ подписал президент России Владимир Путин, документ доступен на портале правовой информации.

Согласно указу, теперь Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка будет носить название Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками. Теперь эта служба будет дополнительно ответственна за контроль «производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

В июле в России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии. Крупные продуктовые ритейлеры в России занялись поиском большей автоматизации касс самообслуживания (КСО). По данным «Коммерсанта», уже направлен запрос в Минцифры о возможности использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через КСО.

