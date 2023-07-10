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03:05, 10 июля 2023Россия

В России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии

«Ъ»: в России задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии для определения возраста

Фото: Reuters

Крупные продуктовые ритейлеры в России занялись поиском большей автоматизации касс самообслуживания (КСО). Для этих целей может быть использована биометрия, пишет «Коммерсант».

По данным издания, уже направлен запрос в Минцифры о возможности использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через КСО. Предполагается, что это позволит разгрузить сотрудников.

Отмечается, что по закону такая возможность у ритейлеров есть, однако результаты опросов показывают, что многие потребители скептически относятся к сдаче биометрии для покупок.

Ранее в Госдуме предложили запрещать продажу алкоголя в домах при одном условии — если это мешает жильцам. Вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков отметил, что не уверен, нужно ли вводить подобный запрет по всей стране, однако подобные меры необходимо принять в некоторых особо популярных районах Москвы.

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    Екатерина Подвигина
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