В Госдуме предложили запрещать продажу алкоголя в домах при одном условии

Депутат Даванков: нужно запретить продажу алкоголя в домах, если это мешает жильцам

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил запрещать продажу алкоголя в жилых домах при условии, что это мешает жильцам. Его слова передает РИА Новости.

Депутат отметил, что не уверен, нужно ли вводить подобный запрет по всей стране, однако подобные меры необходимо принять в некоторых особо популярных районах Москвы.

«Я не знаю, стоит ли вводить такой запрет по всей России, но считаю, что есть районы, в которых запрет продажи алкоголя просто необходим. Я прежде всего говорю о таких местах, как Патриаршие пруды, где ночная жизнь лишает местных жителей сна и покоя», — уточнил Даванков.

Ранее руководитель департамента аренды и продажи коммерческих помещений федеральной компании «Этажи» Антон Лескин заявил, что для заведений, продающих в жилых домах алкоголь, нужно создать специальный кодекс, предусматривающий в том числе подачу жалоб и реагирование на них.