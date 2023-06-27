Для расположенных в жилых домах кафе с алкоголем предложили создать кодекс

Эксперт Лескин: для работающих в жилых домах кафе с алкоголем стоит создать кодекс

Для заведений, продающих в жилых домах алкоголь, нужно создать специальный кодекс, предусматривающий в том числе подачу жалоб и реагирование на них, считает руководитель департамента аренды и продажи коммерческих помещений федеральной компании «Этажи» Антон Лескин. Так он прокомментировал «Известиям» инициативу депутатов Госдумы о том, чтобы дать право разрешать продажу такой продукции только общему собранию собственников.

27 июня стало известно, что в Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о запрете продавать спиртное в заведениях, расположенных в жилых домах. Депутаты мотивируют свою инициативу частыми жалобами жильцов, а также тем, что принятый в 2020 году закон об ограничении деятельности ночных «наливаек» не решил проблему.

По словам эксперта, реализация инициативы может привести к неразберихе, поскольку «в одном доме будет разрешено абсолютно все, а в другом бизнес столкнется с жесткими ограничениями». Также Лескин отметил необходимость разделять коммерческие помещения, которые изначально были таковыми, и относящиеся к общедомовому имуществу. Он указал, что в первом случаем законодательная механика будет не совсем понятна.

«Следует проработать и закрепить на законодательном уровне своего рода кодекс работы таких заведений, единый для всех территорий, создать упрощенную систему жалоб и оперативной реакции на них с принятием мер», — предложил в связи с этим специалист.

В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что россияне часто жалуются на работу «наливаек», которые обходят запрет на торговлю спиртным по ночам, регистрируясь в качестве кафе. Позже стало известно, что депутаты планируют создать рабочую группу для разработки законопроекта по борьбе с подобными заведениями.