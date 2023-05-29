В России захотели ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе в жилых домах

«Ъ»: в Госдуме решили ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе в жилых домах

В России обсуждают ограничения продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, россияне часто жалуются на работу «наливаек», которые обходят на запрет на торговлю спиртным по ночам, регистрируясь в качестве кафе. Поэтому в Госдуме планируют создать рабочую группу для разработки законопроекта по борьбе с подобными заведениями.

Президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров обратился в комитет Госдумы по экономической политике с просьбой принять участие в разработке законопроекта. Он отметил, что бизнес понимает озабоченность государства возможностью использовать лазейки в законе для продажи алкоголя, однако из-за борьбы с нарушителями могут пострадать добросовестные участники рынка: в жилых домах находится около 38 процентов предприятий общепита, имеющих лицензию на продажу спиртного. .

По словам вице-президента ФРиО Алексея Небольсина, на продажу алкоголя в ресторанах приходится 50–60, а в барах — до 90 процентов выручки. Ограничения продажи спиртного ночью могут привести к закрытию многих заведений. Это, в свою очередь, навредит внутреннему туризму, добавил Бухаров.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев выразил опасение, что новые ограничения грозят ростом продаж нелегального алкоголя и несут коррупционные риски. Это произойдет из-за сложности для контролирующих органов определить, расположена в доме «наливайка» или нормальное кафе.

В настоящее время розничная продажа алкоголя в объектах общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях разрешена лишь в помещениях площадью более 20 квадратных метров. При этом регионы вправе самостоятельно вводить дополнительные дополнительные ограничения. Полный запрет на торговлю спиртным, считают в Минфине, приведет к сокращению числа добросовестных участников ресторанного рынка и, в свою очередь, к сокращение рабочих мест и снижению уровня конкуренции.

Ранее в Торгово-промышленной палате России обратились к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с призывом разрешить онлайн-торговлю алкоголем, не дожидаясь завершения эксперимента по продаже отечественного вина через «Почту России». Это необходимо для организации «цивилизованной торговли алкогольной продукцией в сети интернет с учетом интересов государства, производителей и поставщиков алкогольной продукции и потребителей», отметили авторы обращения.

