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03:09, 18 мая 2023Экономика

В России потребовали незамедлительно начать онлайн-торговлю алкоголем

В Торгово-промышленной палате потребовали незамедлительно начать онлайн-торговлю алкоголем

Фото: Unsplash

В Торгово-промышленной палате России призвали принять закон об онлайн-торговле алкоголем и начать ее, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт «Почты России». Об этом пишут «Ведомости».

Помимо этого, сам эксперимент потребовали сократить с трех лет до одного года, а также распространить его на все субъекты России. Обращение было отправлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

31 марта Минэкономразвития России предложило разрешить онлайн-торговлю не только отечественным вином в рамках эксперимента по розничной продаже алкоголя с использованием сайта «Почты России».

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Юлия Мискевич
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