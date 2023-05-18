В России потребовали незамедлительно начать онлайн-торговлю алкоголем

В Торгово-промышленной палате потребовали незамедлительно начать онлайн-торговлю алкоголем

В Торгово-промышленной палате России призвали принять закон об онлайн-торговле алкоголем и начать ее, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт «Почты России». Об этом пишут «Ведомости».

Помимо этого, сам эксперимент потребовали сократить с трех лет до одного года, а также распространить его на все субъекты России. Обращение было отправлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

31 марта Минэкономразвития России предложило разрешить онлайн-торговлю не только отечественным вином в рамках эксперимента по розничной продаже алкоголя с использованием сайта «Почты России».