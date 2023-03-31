Власти предложили начать онлайн-продажи вина не только из России

Минэкономразвития предложило разрешить онлайн-продажи вин из ЕАЭС наряду с российскими

Минэкономразвития России предложило разрешить онлайн-торговлю не только отечественным вином в рамках эксперимента по розничной продаже алкоголя с использованием сайта «Почты России». Об этом со ссылкой на отправленное ведомством письмо в Минфин и аппарат правительства РФ пишут «Ведомости».

Ведомство предложило скорректировать в законопроекте об эксперименте одну из характеристик вина, а именно указание на его исключительно российское происхождение. Вместо этого можно прописать, что вино должно быть из одной из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и произведено из винограда, выращенного на его территории, считает Минэкономразвития. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Минэкономразвития выступило с таким предложением после получения обращения от Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Там обратили внимание на то, что нормы законопроекта об эксперименте с онлайн-торговлей создают преференции российским виноделам. Это противоречит договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, который призван обеспечить одинаково благоприятные условия для работы компаний всех государств-членов ЕАЭС.

В министерстве отметили, что подобные послабления уже вводились однажды. Они использовались при разрешении на рекламу вин из ЕАЭС наряду с российскими на внутренних полосах газет, в ночном телеэфире и в стационарных торговых объектах.

Эксперты считают, что среди стран ЕАЭС лишь Армения сможет составить заметную конкуренцию российским винам. Но как отмечает партнер агентства винного консалтинга Double Magnum Андрей Григорьев, это скорее нишевый игрок, поставляющий вина из экзотичных для россиян сортов винограда. По его данным, продажи отечественного вина в России в 2022 году составили около 600 миллионов бутылок, тогда как весь объем экспорта армянского вина — только 12 миллионов бутылок. Поэтому даже при участии вин из ЕАЭС в эксперименте их продажи составят «единичные проценты», добавил Григорьев.

Ранее с просьбой снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита к Совету Федерации обратились российские рестораторы. Федерация рестораторов и отельеров России хочет добиться подключения рестораторов к эксперименту по онлайн-продаже вина. Он начнется в Москве и Подмосковье 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026 года.