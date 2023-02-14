Российские рестораторы захотели продавать вино онлайн

«Ъ»: российские рестораторы попросили снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем

Российские рестораторы обратились к Совету Федерации с просьбой снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита, узнал «Коммерсантъ».

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) хочет добиться подключения рестораторов к стартующему осенью в Москве и Подмосковье эксперименту по онлайн-продаже российского вина. Там объяснили, что такой шаг окажет поддержку отрасли, позволит расширить каналы продаж российского вина в сегменте общепита, а также поможет сохранить рабочие места.

Это будет удобно для потребителей и «отчасти поможет борьбе с теневой продажей алкоголя», заявила советник президента ФРиО Ирина Благовещенская. При этом эксперты отмечают, что у рестораторов средняя наценка на алкоголь составляет 250-300 процентов, поэтому им будет сложно конкурировать с ретейлом. Трудности также связаны с необходимостью получать дополнительную лицензию и организовывать проверку возраста покупателя.

В России осенью запустят эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина. Алкоголь можно будет приобрести на сайте «Почты России». Эксперимент пройдет в Москве и области с 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026-го. В феврале регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) раскритиковал планы России по онлайн-продаже вина, указав на дискредитацию других стран.