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14:07, 13 февраля 2023Экономика

Дружественные страны раскритиковали планы России по онлайн-продаже вина

РБК: страны ЕАЭС раскритиковали планы России по онлайн-продаже вина

Фото: Unsplash

Регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил, что условия готовящегося в России эксперимента по дистанционной продаже алкоголя могут противоречить договору союза и дискриминировать интересы входящих в него стран (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Об этом пишет РБК.

Регулирующий орган ЕАЭС отметил, что онлайн-продажа «отдельного вида алкогольной продукции» является шагом к либерализации рынка, но при условии, что такая мера применяется ко всей алкогольной продукции данного вида, в том числе к произведенной членами ЕАЭС.

Дружественные России страны критикуют планы по дистанционной продаже вина, указывая на дискриминацию. Согласно положению союза, если условия конкуренции меняются в пользу другого государства, такой режим «считается менее благоприятным».

В России осенью запустят эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина. Алкоголь можно будет приобрести на сайте «Почты России». Эксперимент пройдет в Москве и области с 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026-го.

В феврале российские производители пива попросили Совет Федерации поддержать дистанционную торговлю алкоголем и ускорить снятие запрета.

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Платон Щукин
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Дружественные страны раскритиковали планы России по онлайн-продаже вина
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