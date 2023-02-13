Дружественные страны раскритиковали планы России по онлайн-продаже вина

РБК: страны ЕАЭС раскритиковали планы России по онлайн-продаже вина

Регулятор Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил, что условия готовящегося в России эксперимента по дистанционной продаже алкоголя могут противоречить договору союза и дискриминировать интересы входящих в него стран (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Об этом пишет РБК.

Регулирующий орган ЕАЭС отметил, что онлайн-продажа «отдельного вида алкогольной продукции» является шагом к либерализации рынка, но при условии, что такая мера применяется ко всей алкогольной продукции данного вида, в том числе к произведенной членами ЕАЭС.

Дружественные России страны критикуют планы по дистанционной продаже вина, указывая на дискриминацию. Согласно положению союза, если условия конкуренции меняются в пользу другого государства, такой режим «считается менее благоприятным».

В России осенью запустят эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина. Алкоголь можно будет приобрести на сайте «Почты России». Эксперимент пройдет в Москве и области с 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026-го.

В феврале российские производители пива попросили Совет Федерации поддержать дистанционную торговлю алкоголем и ускорить снятие запрета.