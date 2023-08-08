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18:55, 8 августа 2023Забота о себе

Звезда «Не родись красивой» объяснила причины частого одиночества зрелых женщин

Актриса Юлия Такшина заявила, что с возрастом сложнее построить новые отношения

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса Юлия Такшина заявила, что чем старше становится человек, тем сложнее ему встретить достойного партнера и построить с ним здоровые отношения. Свое мнение относительно причин частого одиночества зрелых женщин она высказала в интервью «Газете.Ru».

Звезда «Не родись красивой» объяснила, что к определенному возрасту жизнь во всех сферах «устаканивается». Из-за этого в свой налаженный быт бывает сложно впустить нового человека, так как в этом случае зона комфорта непременно разрушится.

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Такшина также отметила, что зрелые женщины более трезво оценивают потенциального партнера и реже готовы идти на уступки и подстраиваться под него. «Ты меньше идешь на компромиссы. И, наоборот, где-то начинаешь закрывать глаза на вещи, которые раньше считала неприемлемыми. (…) Пелена юношеского очарования спадает, и ты становишься более зрячей», — подчеркнула актриса.

Ранее психолог Мария Данина перечислила признаки желающего разорвать отношения партнера. Она назвала наиболее очевидным проявлением грядущего расставания изменившееся поведение возлюбленного.

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    Наталья Обрядина
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