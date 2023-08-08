Оценена возможность России удержаться в пятерке крупнейших экономик

В МГИМО сочли удержание роста стоимости жизни путем сохранения в топ-5 экономик

Одним из основных факторов, позволивших России удержаться в пятерке самых крупных экономик мира, оказалось то, что снижение курса рубля существенно опережало рост цен в стране, объяснил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов. Его слова приводят «Известия».

По словам эксперта, на фоне этих процессов эквивалентная стоимость товаров в России в долларовом выражении снижалась. В результате разрыв между рыночным курсом рубля и расчетным курсом, который использует Организация экономического сотрудничества и развития, составил от 30 до 40 рублей.

Перспективу сохранения России в топ-5 ведущих экономик мира Миловидов оценил как вполне реальную. Для этого, по его мнению, нужно удержать рост стоимости жизни, а также способствовать увеличению качества и количества реализуемых товаров и услуг.

Россия второй год подряд сохранила пятое место в рейтинге Всемирного банка по валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности (ВВП по ППС). До этого страна попадала в топ-5 лишь однажды, в 2013 году.