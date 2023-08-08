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18:18, 8 августа 2023Ценности

Анна Седокова снялась топлес на природе

Фото: @annasedokova

Певица Анна Седокова снялась топлес на природе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 40-летняя поп-исполнительница предстала с обнаженным бюстом среди ивовых ветвей, а также позировала в водоеме среди кувшинок. При этом звезда распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их с помощью черной подводки.

В подписи к снимкам бывшая участница группы «ВИА Гра» указала на важность единения с природой и призвала заботиться о ней. «Вместо того, чтобы сливать в сеть каждую мелочь ради сплетен и развлечений, наше внимание должно быть направлено на охрану окружающей среды и сохранение ее красоты для последующих поколений», — заявила знаменитость.

Ранее бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике для обложки журнала «Антенна-Телесемь», и ее подняли на смех в сети со словами «дешево, безвкусно». Подписчики раскритиковали звезду, заявив, что снимок был чрезмерно отредактирован.

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    Карина Черных
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    Анна Седокова снялась топлес на природе

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