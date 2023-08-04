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19:11, 4 августа 2023Ценности

Семенович в бикини подняли на смех в сети со словами «дешево, безвкусно»

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике для обложки журнала «Антенна-Телесемь», и ее подняли на смех в сети со словами «дешево, безвкусно». Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) артистки.

На размещенном снимке 45-летняя звезда позировала, стоя на одной ноге и подняв руки вверх. При этом она надела синее бикини с цветным растительным принтом, распустила волосы и накрасила губы малиновой помадой.

В свою очередь, подписчики раскритиковали звезду, заявив, что снимок был чрезмерно отредактирован. «Всех призывает себя любить, а у самой фотошоп зашкаливает», «Минус три размера в фотошопе», «Почему опять с нарисованным животом?», «Ретушь — просто ужас. Дешево, безвкусно и пафосно», «Зачем обманывать людей? На этом фото убрали 10 килограммов как минимум», «Тебе убрали килограммов 20-30. Хоть и любишь поесть, но реальную фигуру афишировать не любишь», — возмутились юзеры.

В июле Анна Семенович сузила лицо с помощью косметологической процедуры. 45-летняя певица отправилась в медицинскую клинику, где скорректировала внешность с помощью процедуры термолифтинга Skin tyte.

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    Карина Черных
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