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15:03, 24 июля 2023Ценности

Анна Семенович сузила лицо с помощью косметологической процедуры

Певица Анна Семенович сузила лицо с помощью косметологической процедуры Skin tyte

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович сузила лицо с помощью косметологической процедуры. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя певица отправилась в медицинскую клинику, где скорректировала внешность с помощью процедуры термолифтинга Skin tyte. «Процедура нужна для того, чтобы повысить выработку собственного коллагена, сделать его более качественным, и лицо сделать более узким», — пояснила оказавшая услугу врач. Знаменитость также отметила, что не испытала неприятных ощущений.

Кроме того, исполнительница сходила на массаж и дополнительно подверглась мезотерапии. «Девочки, это космос! Вот эту сторону мы уже прокололи. Посмотрите, как все поднялось. Даже бровь поднялась. Вот так налилось лицо», — обратилась она к зрителям, продемонстрировав трансформацию на камеру. Данную процедуру Семенович иронично назвала экзекуцией.

Ранее в июле российская эстрадная певица Валерия раскрыла секрет моложавой внешности. На размещенном снимке 55-летняя исполнительница продемонстрировала свои обнаженные ноги во время процедуры лифтинга Scarlet.

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    Карина Черных
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