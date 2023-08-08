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13:22, 8 августа 2023Россия

Россиянин на тракторе наехал на потерянную военными 10 лет назад ракету «Града»

Mash: в Кемеровской области пенсионер нашел в поле ракету РСЗО «Град»

Фото: Telegram-канал Mash

В Кемеровской области пенсионер нашел неразорвавшуюся ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, россиянин работал на тракторе в поле в районе деревни Большой Улус, когда задел что-то стоунбурьером. Поняв, что это может быть снаряд, мужчина отошел на безопасное расстояние и вызвал оперативные службы. Прибывшие на место саперы из соседней воинской части узнали в находке ракету РСЗО «Град», пропавшую во время учений более 10 лет назад, пишет канал.

Сейчас участок, где был найден снаряд, оцеплен, его готовят к уничтожению. По словам военных, мужчине повезло, так как ракета была на боевом взводе.

Ранее в селе Козинка Белгородской области комбайнер и механизатор пострадали из-за наезда комбайна на мину. Водитель техники получил множественные раны лица, рук и ног. Второму мужчине осколки боеприпаса попали в конечности, глаза и живот. Принадлежность снаряда не уточняется.

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    Константин Лысяков
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