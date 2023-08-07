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13:09, 7 августа 2023Россия

Гладков рассказал о ранениях пострадавшего в Белгородской области комбайнера

Гладков: у пострадавшего при наезде комбайна на мину мужчины травмированы глаза

Фото: Potashev Aleksandr / Shutterstock / Fotodom

У пострадавшего при наезде комбайна на мину мужчины поврежден орган зрения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области два человека пострадали при подрыве комбайна на мине во время уборки пшеницы. В комбайне находились два человека.

У одного из пострадавших диагностированы осколочные ранения обоих глаз, уточнил глава Белгородской области. Мужчину госпитализировали в расположенный в Белгороде офтальмологический центр. Помимо этого, у мужчины выявили повреждения руки, части лица и передней брюшной стенки.

Второй пострадавший от госпитализации отказался. Мужчину отпустили домой после первичной хирургической обработки ран.

Ранее украинские войска обстреляли село Вязовое Белгородской области, в результате чего была повреждена линия электропередачи. Указанный населенный пункт распложен на российско-украинской границе.

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    Алан Босиков
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