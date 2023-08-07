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10:20, 7 августа 2023Россия

Двое россиян пострадали из-за наезда комбайна на мину в приграничном регионе

SHOT: под Белгородом двое рабочих пострадали из-за наезда комбайна на мину

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Двое рабочих пострадали из-за наезда комбайна на мину в селе Козинка Грайворонского района приграничной Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, вечером 6 августа 50-летний комбайнер убирал пшеницу, когда наехал на мину, принадлежность которой неизвестна. В результате россиянин получил множественные раны лица, рук и ног. Рядом с местом взрыва также находился механизатор. Ему осколки боеприпаса попали в конечности, глаза и живот.

Как выяснил канал, мужчин доставили в больницу. Сейчас с ними работают врачи. Комбайн также получил повреждения: у него лопнули шины, выбиты стекла и сломана жатка.

Ранее стало известно, что 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из советских танков Т-72. Сообщается, что украинские военные подогнали технику к границе и открыли огонь по селу Муром, которое расположено в Шебекинском районе российского региона. Атака велась из Чугуевского района Харьковской области.

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    Константин Лысяков
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