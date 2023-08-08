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14:19, 8 августа 2023Бывший СССР

Переводчица Зеленского рассказала о его безопасности

Переводчица Зеленского Анна: охрана до последнего хранит в секрете места встречи

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сопровождавшая президента Украины Владимира Зеленского переводчица Анна рассказала о мерах, которые принимаются для безопасности украинского лидера. Ее слова приводит РИА Новости.

«Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент», — заявила она.

Уточняется, что переводчица сопровождала украинского лидера в нескольких поездках. По ее словам, при себе нужно иметь паспорт и документ об аккредитации. Кроме того, перед встречей с президентом Анну опрашивали.

Ранее на Украине задержали жительницу города Очакова, которая, как считают в Службе безопасности страны, следила за передвижениями Зеленского. Отмечалось, что задержание прошло во время передачи разведданных накануне поездки главы государства в Николаевскую область. Ей грозит до 12 лет заключения.

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    Кристина Есикова
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