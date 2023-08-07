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14:20, 7 августа 2023Бывший СССР

На Украине задержали следившую за передвижениями Зеленского женщину

СБУ задержала жительницу Очакова, следившую за передвижениями Зеленского

Фото: Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу города Очаков Николаевской области, которая, как считают в ведомстве, следила за передвижениями президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

Сообщается, что женщина была задержана «на горячем», во время передачи разведданных накануне поездки Зеленского в Николаевскую область. Подозреваемая «пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области». Кроме того, она пыталась узнать расположение систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины в районе Очакова, заявили в СБУ.

Женщину обвинили в «несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ». Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее СБУ задержала бывшего юрисконсульта «Партии Шария», запрещенной на Украине. Сотрудники спецслужбы считают, что мужчина сотрудничал с российской разведкой.

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    Алевтина Запольская
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