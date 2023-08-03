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13:07, 3 августа 2023Бывший СССР

На Украине задержали бывшего юрисконсульта партии Шария

В Одессе СБУ задержала экс-юрисконсульта «Партии Шария», обвинив в работе на РФ

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе задержали юрисконсульта «Партии Шария», запрещенной на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В спецслужбе считают, что мужчина, чье имя не называется, работал на российскую разведку.

Отмечается, что задержанный является частным юристом и ранее был помощником-консультантом нескольких депутатов от «Партии Шария». По данным СБУ, после начала российской военной спецоперации, он уехал в Крым, где якобы начал сотрудничать с российскими спецслужбами, а затем вернулся в Одессу.

Лидер «Партии Шария», блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале написал, что задержанного зовут Денис Сафонов. По его словам, Сафонов был исключен из партии в 2020 году. Как утверждает Шарий, его выгнали из политсилы за сотрудничество с одесскими властями.

По версии СБУ, Сафонов якобы собирал данные о последствиях взрывов в Одессе, а также отслеживал дислокацию и перемещение украинских подразделений противовоздушной обороны (ПВО). Мужчине грозит пожизненный тюремный срок.

Ранее СБУ заочно предъявила Анатолию Шарию обвинение в госизмене. В ведомстве считают, что он сотрудничал с ФСБ и принимал участие в создании якобы постановочных видео с допросами украинских военнопленных.

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    Алевтина Запольская
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