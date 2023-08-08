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22:33, 8 августа 2023Мир

США назвали оставшуюся на помощь Украине сумму

Пентагон: США могут выделить около шести миллиардов долларов на помощь Киеву
Сабрина Сингх

Сабрина Сингх. Фото: Joseph Clark / Dod / Reuters

Американское правительство может выделить как минимум 6 миллиардов долларов на помощь Украине, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что у США «не закончились деньги». «У нас все еще есть средства от переоценки, которую мы провели ранее в этом году. Как вы помните, это примерно шесть миллиардов долларов», — рассказала Сингх. При этом она не смогла уточнить, способно ли американское руководство выделить Киеву больше денег.

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