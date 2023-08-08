США назвали оставшуюся на помощь Украине сумму

Пентагон: США могут выделить около шести миллиардов долларов на помощь Киеву

Американское правительство может выделить как минимум 6 миллиардов долларов на помощь Украине, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что у США «не закончились деньги». «У нас все еще есть средства от переоценки, которую мы провели ранее в этом году. Как вы помните, это примерно шесть миллиардов долларов», — рассказала Сингх. При этом она не смогла уточнить, способно ли американское руководство выделить Киеву больше денег.