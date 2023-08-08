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20:24, 8 августа 2023Россия

В российском регионе годовалую девочку в коляске снесло ураганом

В Смоленской области годовалую девочку в коляске снесло ураганом

Фото: Elena Diego / Shutterstock / Fotodom

В Смоленской области годовалую девочку, которая находилась в коляске, снесло ураганным ветром. Об этом сообщает местный портал «Рабочий путь».

Инцидент произошел возле кинотеатра «Современник» в Смоленске 7 августа. На российский регион обрушилась непогода: ливни, грозы, ветер с порывами до 22 метров в секунду, местами пошел град.

На улице Гарабурды на 12-летнюю девочку упало дерево. На Краснинском шоссе ветер сорвал металлическую крышу и зацепил обломками автомобили. Всего пострадали три ребенка, двух доставили с закрытой черепно-мозговой травмой в детскую областную больницу.

По данным регионального управления МЧС, на территории Смоленской области зарегистрировано 190 падений деревьев, поврежден 21 автомобиль.

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    Евгения Куликова
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