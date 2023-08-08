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10:50, 8 августа 2023Россия

Трое детей пострадали из-за урагана в российском регионе

В Смоленской области трое детей пострадали из-за урагана

Кадр: Администрация города Смоленска

В Смоленской области трое детей пострадали в результате урагана. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону на своей странице во «ВКонтакте».

Так, в Смоленске травмы получила годовалая девочка и 12-летняя школьница. В Рославле пострадал 13-летний мальчик. Об их состоянии подробностей не приводится.

Из-за урагана в Смоленской области около 12 тысяч жителей остались без электричества. Непогода затронула 18 муниципальных образований российского региона.

Ранее на Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Марий Эл, обрушился ураган. Как сообщали в МЧС, в регионе около 70 человек пострадали, еще девять человек не удалось спасти.

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    Анастасия Шейкина
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