На российском заводе произошел мощный пожар

Во Владимирской области на производстве акриловых ванн произошел мощный пожар

Во Владимирской области на заводе по производству акриловых ванн произошел мощный пожар. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

ЧП произошло в поселке Гигант в Ковровском районе российского региона. Огонь охватил 4,1 тысячи квадратных метров — склад и производственное здание, а также продукцию на открытой площадке.

Тушение осложняла ветреная погода и высокая горючая загрузка зданий. К работам привлекли 79 человек и 30 единиц техники.

Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электросети.

6 августа в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края произошел пожар в складском здании элеватора. Огонь на складе с шелухой от семечек локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров.