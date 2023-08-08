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16:09, 8 августа 2023Россия

На российском заводе произошел мощный пожар

Во Владимирской области на производстве акриловых ванн произошел мощный пожар
СюжетПожары в России

Кадр: МЧС России

Во Владимирской области на заводе по производству акриловых ванн произошел мощный пожар. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

ЧП произошло в поселке Гигант в Ковровском районе российского региона. Огонь охватил 4,1 тысячи квадратных метров — склад и производственное здание, а также продукцию на открытой площадке.

Тушение осложняла ветреная погода и высокая горючая загрузка зданий. К работам привлекли 79 человек и 30 единиц техники.

Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электросети.

6 августа в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края произошел пожар в складском здании элеватора. Огонь на складе с шелухой от семечек локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

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    Евгения Куликова
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