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23:32, 6 августа 2023Россия

В российском регионе произошел пожар в складском здании элеватора

МЧС: в Краснодарском крае локализовали пожар в складском здании элеватора
СюжетПожары в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края произошел пожар в складском здании элеватора. МЧС России в Telegram-канале сообщило, что огонь на складе с шелухой от семечек локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Уточняется, что всего к ликвидации возгорания привлечены 103 человека и 24 единицы техники.

Ранее крупный пожар в подмосковном Дмитрове показали на видео. Возгорание было замечено около 13:00. На месте работают сотрудники экстренных служб.

4 августа был полностью ликвидирован мощный пожар на складах с пластиком возле автоцентра «Lada Яхрома» в Подмосковье.

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    Юлия Мискевич
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