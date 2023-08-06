В российском регионе произошел пожар в складском здании элеватора

МЧС: в Краснодарском крае локализовали пожар в складском здании элеватора

В поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края произошел пожар в складском здании элеватора. МЧС России в Telegram-канале сообщило, что огонь на складе с шелухой от семечек локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Уточняется, что всего к ликвидации возгорания привлечены 103 человека и 24 единицы техники.

Ранее крупный пожар в подмосковном Дмитрове показали на видео. Возгорание было замечено около 13:00. На месте работают сотрудники экстренных служб.

4 августа был полностью ликвидирован мощный пожар на складах с пластиком возле автоцентра «Lada Яхрома» в Подмосковье.