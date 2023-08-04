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20:52, 4 августа 2023Россия

Пожар на складах с пластиком возле автоцентра Lada под Москвой ликвидирован

Пожар на складах с пластиком у автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье ликвидирован
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Мощный пожар на складах с пластиком возле автоцентра Lada Яхрома в Подмосковье полностью ликвидирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России сообщает АГН «Москва».

«Ликвидация последствий пожара в 19:28», — рассказал собеседник агентства.

О ЧП стало известно ранее в пятницу, 4 августа. Два склада с пластиком и резиной загорелись недалеко от российского автоцентра. По словам очевидцев, столб дыма был заметен за десятки километров. Данных о пострадавших не поступало.

В 13:15 по московскому времени МЧС отчиталось о локализации пожара. Его площадь составила 1950 квадратных метров. В тушении задействовали 55 человек личного состава и 18 единиц техники.

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    Евгения Куликова
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