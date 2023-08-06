В Подмосковье произошел крупный пожар

МЧС России: под Дмитровом в Подмосковье горит фабрика спортивных товаров «Леко»

В Московской области сотрудники правоохранительных органов начали тушение пожара на площади в 500 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в поселке Синьково, расположенном в городском округе Дмитров. На этом месте расположена фабрика спорттоваров «Леко», указывает ТАСС. Возгорание было замечено около 13:00. На месте работают сотрудники экстренных служб.

По уточненным данным РИА Новости, площадь пожара разрослась до тысячи квадратных километров.

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