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14:25, 6 августа 2023Россия

В Подмосковье произошел крупный пожар

МЧС России: под Дмитровом в Подмосковье горит фабрика спортивных товаров «Леко»
СюжетПожар в Подмосковье

Фото: erikjohnphotography / Shutterstock / Fotodom

В Московской области сотрудники правоохранительных органов начали тушение пожара на площади в 500 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в поселке Синьково, расположенном в городском округе Дмитров. На этом месте расположена фабрика спорттоваров «Леко», указывает ТАСС. Возгорание было замечено около 13:00. На месте работают сотрудники экстренных служб.

По уточненным данным РИА Новости, площадь пожара разрослась до тысячи квадратных километров.

4 августа на складах с пластиком возле автоцентра «Lada Яхрома» в Подмосковье был полностью ликвидирован мощный пожар

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    Владимир Седов
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