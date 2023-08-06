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14:38, 6 августа 2023Россия

Крупный пожар в подмосковном Дмитрове показали на видео

Густой черный дым на месте пожара в подмосковном Дмитрове показали на видео

Крупный пожар в подмосковном Дмитрове показали на видео. Ролик в воскресенье, 6 августа, публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны клубы густого черного дыма, валящие из объятого пламенем складского помещения. Судя по видео, ЧП произошло в промзоне. По предварительным данным горит фабрика спортивных товаров. О пострадавших в результате пожара пока не сообщалось.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МЧС, огнем охвачена тысяча квадратных метров.

Возгорание было замечено около 13:00. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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    Владимир Седов
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