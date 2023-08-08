Крупная волна сбила мотоциклистов на мосту на Мальдивах и попала на видео

На мосту Синамале на Мальдивах волна сбила мотоциклистов и попала на видео

На мосту Синамале на Мальдивах огромная волна сбила мотоциклистов и попала на видео. Об этом сообщает Scroll.in.

На кадрах видно, как проезжающие по дороге байкеры повалились на землю, упав с транспортных средств. Уточняется, что мост соединяет острова Мале, Хулхуле и Хулхумале.

Министерство транспорта и гражданской авиации призвало граждан и туристов соблюдать осторожность. В ведомстве предупредили, что дорога может быть скользкой из-за сильных волн, ударяющихся о мост.

Ранее опасные для людей опарыши, найденные на пляже в Алтайском крае, попали на видео. Личинок обнаружили на берегу озера в популярном у туристов селе Завьялово. Подобные опарыши живут в загрязненных водоемах и могут вызывать различные кишечные расстройства, в том числе кишечный миаз.