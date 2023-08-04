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11:12, 4 августа 2023Путешествия

Найденные на пляже на Алтае опасные для людей опарыши попали на видео

Опасных для людей опарышей обнаружили на берегу озера на Алтае

Опасные для людей опарыши, найденные на пляже в Алтайском крае, попали на видео. Ролик публикует «Инцидент Барнаул».

Личинок обнаружили на берегу озера в популярном у туристов селе Завьялово. Подобные опарыши живут в загрязненных водоемах и могут вызывать различные кишечные расстройства, в том числе кишечный миаз.

«Люди купаются, и многие из них не знают, что опарыши размножились в воде», — пишет источник.

Ранее в августе пойманная туристами в Анапе опасная для человека ядовитая рыба скорпена, или черноморский морской еж, попала на видео. На размещенных кадрах видно, как туристы держат ее с помощью плоскогубцев, так как прикасаться руками к морскому существу нельзя.

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    Фариза Бацазова
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