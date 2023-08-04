Найденные на пляже на Алтае опасные для людей опарыши попали на видео

Опасных для людей опарышей обнаружили на берегу озера на Алтае

Опасные для людей опарыши, найденные на пляже в Алтайском крае, попали на видео. Ролик публикует «Инцидент Барнаул».

Личинок обнаружили на берегу озера в популярном у туристов селе Завьялово. Подобные опарыши живут в загрязненных водоемах и могут вызывать различные кишечные расстройства, в том числе кишечный миаз.

«Люди купаются, и многие из них не знают, что опарыши размножились в воде», — пишет источник.

Ранее в августе пойманная туристами в Анапе опасная для человека ядовитая рыба скорпена, или черноморский морской еж, попала на видео. На размещенных кадрах видно, как туристы держат ее с помощью плоскогубцев, так как прикасаться руками к морскому существу нельзя.